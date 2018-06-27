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27.06.18 / 17:14 Новости / Россия и мир

ЕС ужесточит правила ввоза и вывоза наличных

Декларации на таможне подлежат средства, превышающие 10 тыс. евро

Евросоюз ужесточит правила ввоза и вывоза наличных для борьбы с финансированием терроризма и отмыванием средств. Об этом в Совете ЕС сообщили в среду.

Согласно новым правилам, граждане, въезжающие в ЕС или выезжающие оттуда, обязаны декларировать таможенным органам денежные средства, если их объем превышает 10 тыс. евро. К наличным деньгам, согласно новым поправкам, приравнены теперь драгоценные украшения, слитки и предоплаченные платежные карты, не привязанные к счетам в европейских банках. Правила вступят в силу после одобрения Советом ЕС и Европейским парламентом.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил продлить действие контрсанкций против стран Запада на 2019 год. Вопрос продления антироссийский санкций в Евросоюзе будет решен на саммите 28-29 июня. Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй высказывалась за ужесточение санкций против РФ.

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