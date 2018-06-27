Долги регионов, цена на нефть и капитал самозанятых. Итоги среды

Цена нефти марки Brent достигла $77 за баррель, а долги регионов достигли критической величины. МЭР просит ЦБ составить план продажи санируемых банков, а самозанятым могут предложить капитал в 10 тыс. рублей.

Нефть эталонной марки Brent на торгах Межконтинентальной биржи ICE преодолела отметку в $77 за баррель. Выше $77,27 нефти пока что подняться не удалось.

В 2017 году долги регионов РФ достигли критической величины. По словам Алексея Кудрина, на 1 января 2018 года задолженность регионов составила 2 трлн 315 млрд рублей.

Минэкономразвития просит Центробанк составить план продажи санируемых банков. План разработают в рамках программы по увеличению притока инвестиций в экономику РФ.

ФНС планирует предложить категории самозанятых граждан первоначальный налоговый капитал размером 10 тыс. рублей. За счет этой суммы может быть примерно на 25% уменьшена годовая сумма платежей.