Московский ТЦ «Атриум» эвакуировали из-за пожара Площадь и причина пожара пока устанавливаются

В московском ТЦ «Атриум» эвакуировали около 3 тыс. посетителей из-за возгорания на крыше здания. Об этом в среду сообщает РИА «Новости».

Площадь и причина пожара пока устанавливаются. На крыше здания работают пожарные. По словам очевидцев, верхний этаж ТЦ задымлен.

Напомним, в начале июня в Ломоносове, напротив железнодорожного вокзала, загорелся ТЦ. Огонь охватил крышу торгового центра «Меньшиков-холл». Ранее в центре Петербурга загорелся торговый дом «Пассаж». Источник возгорания находился во внутреннем дворе ТЦ. Никто не пострадал.