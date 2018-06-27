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27.06.18 / 18:05 Новости / Россия и мир

Московский ТЦ «Атриум» эвакуировали из-за пожара

Площадь и причина пожара пока устанавливаются

В московском ТЦ «Атриум» эвакуировали около 3 тыс. посетителей из-за возгорания на крыше здания. Об этом в среду сообщает РИА «Новости».

Площадь и причина пожара пока устанавливаются. На крыше здания работают пожарные. По словам очевидцев, верхний этаж ТЦ задымлен.

Напомним, в начале июня в Ломоносове, напротив железнодорожного вокзала, загорелся ТЦ. Огонь охватил крышу торгового центра «Меньшиков-холл». Ранее в центре Петербурга загорелся торговый дом «Пассаж». Источник возгорания находился во внутреннем дворе ТЦ. Никто не пострадал.

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