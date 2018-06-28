«АвтоВАЗ» повысит зарплаты сотрудникам на 6,9%

Компания «АвтоВАЗ» с июля повысит сотрудникам на предприятии в Тольятти зарплату на 6,9%. Об этом в компании сообщили в четверг.
При этом топ-менеджеров рост зарплат не коснется. В компании подчеркивают, что договоренности о повышении зарплат достигли «после длительных переговоров» между руководством и представителями профсоюза на заседании специальной комиссии. Президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис отметил, что такое решение приняли «несмотря на то, что чистый финансовый итог деятельности компании в 2017 году был все еще в отрицательной зоне».
Отметим, рост зарплат «АвтоВАЗа» выше прогнозируемого уровня инфляции на 2018 год. Аналогичная ситуация произошла и летом 2017 года. Тогда зарплаты повысили на 5%.
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Реплики
По данным Росстата:
уровень инфляции за последние 60 месяцев (5 лет): 42,50%
Уровень инфляции с начала 2018 года: 1,58%
Если это повышение второе за эти 5 лет,
то даже на индексацию з/п не тянет, не только на повышение.