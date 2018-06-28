«АвтоВАЗ» повысит зарплаты сотрудникам на 6,9% Но не топ-менеджерам

Компания «АвтоВАЗ» с июля повысит сотрудникам на предприятии в Тольятти зарплату на 6,9%. Об этом в компании сообщили в четверг.

При этом топ-менеджеров рост зарплат не коснется. В компании подчеркивают, что договоренности о повышении зарплат достигли «после длительных переговоров» между руководством и представителями профсоюза на заседании специальной комиссии. Президент «АвтоВАЗа» Ив Каракатзанис отметил, что такое решение приняли «несмотря на то, что чистый финансовый итог деятельности компании в 2017 году был все еще в отрицательной зоне».

Отметим, рост зарплат «АвтоВАЗа» выше прогнозируемого уровня инфляции на 2018 год. Аналогичная ситуация произошла и летом 2017 года. Тогда зарплаты повысили на 5%.