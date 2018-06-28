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28.06.18 / 20:44 Новости / Петербург и Ленобласть

Албин поручил разработать «дорожные карты» по социальным объектам на Средней Рогатке

Там планируют построить детсады и школы

Коллаж АБН

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поручил разработать «дорожные карты» по строительству социальных объектов на застраиваемой территории на Средней Рогатке в Московском районе города. Он провел совещание по вопросу развития этой территории в четверг.

Речь идет о территории, ограниченной Дизельным проездом, Среднерогатской улицей и внутриквартальными проездами. В аппарате Албина уточнили, что жилье там строят ООО «Севен Санс Девелопмент», ООО «Лидер Групп», ООО «Интер Групп», а также «Аквилон-Инвест» и АО «Торговый дом «Эра».

Согласно проекту планировки территорий, принятому в 2009 году, там будет возведено 487 тыс. кв. м жилья и социальные объекты. Так, должны построить три детсада на 220 мест каждый, две школы, поликлинику, а также объект культуры и искусства.

В мае АО «Торговый дом «Эра» обратился в городской комитет градостроительству и архитектуре, попросив увеличить жилую застройку до 530 тыс. кв. м. Вместе с тем компания предлагает дополнительно построить два детских сада и центр общей врачебной практики.

Отмечается, что собственники земли — ЗАО «РТК ПЛЮС» и ПАО «Московский индустриальный банк» — готовы построить и передать в собственность города социальные объекты, предусмотренные планом. Застройщик «ИнтерГрупп» намерен построить и передать детсад на 220 мест, вместе с «Аквилон Инвест СПб» и «Севен Санс Девелопмент» — еще один детсад. По остальным объектам необходимо разработать «дорожные карты». При этом по каждой школе и саду – определиться с источниками финансирования и сроками.

Добавим, в настоящий момент на этой территории построено около 6,4 тыс. кв. м жилья. Окончание строительства жилой недвижимости намечено на 2022 год.

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