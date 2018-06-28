С 30 июня в Петербурге ограничат движение транспорта на нескольких участках В частности, на Шуваловском проспекте и Парашютной улице

На нескольких улицах Петербурга ограничат движение транспорта с 30 июня. Об этом в четверг сообщает ГАТИ.

Так, до 19 июля будет ограничен проезд на пересечении Шуваловского проспекта и Парашютной улицы. До 26 июля в Кронштадте ограничат движение на ул. Адмирала Грейга. С начала июля проезд будет ограничен на Нейшлотском переулке и на Красносельском шоссе, а также на Автобусной улице.

Напомним, ранее сообщалось об ограничении движения по автомобильному туннелю на петербургской дамбе. С четверга по вечер пятницы она будет закрыта из-за технических работ.