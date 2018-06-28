Все новости

28.06.18 / 18:51 Новости / Петербург и Ленобласть

С 30 июня в Петербурге ограничат движение транспорта на нескольких участках

В частности, на Шуваловском проспекте и Парашютной улице

Фото АБН

На нескольких улицах Петербурга ограничат движение транспорта с 30 июня. Об этом в четверг сообщает ГАТИ.

Так, до 19 июля будет ограничен проезд на пересечении Шуваловского проспекта и Парашютной улицы. До 26 июля в Кронштадте ограничат движение на ул. Адмирала Грейга. С начала июля проезд будет ограничен на Нейшлотском переулке и на Красносельском шоссе, а также на Автобусной улице.

Напомним, ранее сообщалось об ограничении движения по автомобильному туннелю на петербургской дамбе. С четверга по вечер пятницы она будет закрыта из-за технических работ.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,123 seconds.