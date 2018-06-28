МТС одобрил программу buy back до 30 млрд рублей Сроком на два года

Совет директоров ПАО «МТС» одобрил новую программу обратного выкупа акций (buy back) на сумму до 30 млрд рублей. Об этом в компании сообщили в четверг.

Речь идет о выкупе обыкновенных акций, в том числе в форме американских депозитарных расписок, уточняет «Прайм». Программа утверждена сроком на два года.

Напомним, осенью прошлого года МТС анонсировал программу выкупа акций на сумму до 20 млрд рублей. Программа рассчитана до апреля 2019 года.

Добавим, ранее сообщалось, что МТС направит на дивиденды за 2017 год порядка 46,8 млрд рублей. Компания выплатит по 23,4 рублей на акцию.