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28.06.18 / 14:44 Новости / Россия и мир

Target Global и сооснователь Qiwi вложили $1 млн в сервис биржевой аналитики Tezis

Инвесторы получили миноритарную долю

Венчурный фонд Target Global Fintech Opportunities Fund, созданный Target Global и сооснователем Qiwi Сергеем Солониным, инвестировал в разработчика сервиса биржевой аналитики Tezis.io. Об этом стало известно в четверг.

Как пишет «Коммерсантъ», общий объем инвестраунда составил порядка $1 млн. В результате, инвесторы получили миноритарную долю, контрольная доля осталась за основателями.

Добавим, Tezis.io был создан Дмитрием Фирсовым, Евгением Долгих, Назаром Щетининым и Антоном Потураевым в 2016 году. Сервис рассчитан на b2b-клиентов в финансовой сфере, развивающих автоматизированное персональное обслуживание частных клиентов. По данным разработчиков, в настоящий момент у Tezis около 6 тыс. пользователей среди физлиц, а также готовы две b2b-интеграции с «Атоном» и «КИТ Финанс Брокер».

Сервис позволяет инвестировать в акции, анализируя данные биржи и поведение пользователей. Он зарабатывает на инсталляционном платеже, который находится в пределах $150 тыс., и плате за обслуживание пользователей – до $5 за активный счет.

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