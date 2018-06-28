Вишневский не стремится стать единым кандидатом от оппозиции на губернаторских выборах в Петербурге И не уверен на 100%, что «Яблоко» выдвинет именно его

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский не намерен быть единым кандидатом от оппозиции. Об этом он рассказал АБН в четверг.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Вишневский заявил в четверг в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я полагаю, мне есть, что сказать горожанам, у меня достаточный политический опыт, я знаю, как решать многие городские проблемы. Самое главное, что необходимо менять — это отношения между городской властью и жителями Петербурга. Моя ключевая претензия к сегодняшней городской администрации заключается в том, что она не прислушивается к мнению горожан», — сказал Вишневский. Он добавил, что многие городские проблемы решатся, когда изменится эта система.

На вопрос АБН о том, как он собирается проходить муниципальный фильтр, депутат сказал: «Я не исключаю, что к тому времени, как дойдет до выборов, муниципальный фильтр для парламентских партий вообще отменят. Ну а если нет, то будем вести переговоры с муниципальными депутатами. Думаю, среди них достаточно разумных людей, которые понимают необходимость политической конкуренции», — сказал Вишневский.

При этом он не стремится стать единым кандидатом от оппозиции, поскольку выборы проходят в два тура. Это значит, что чем больше в первом туре будет кандидатов, тем меньше будет процент претендента на губернаторское кресло от правящей партии. Также Вишневский пока не уверен на 100%, что «Яблоко» его выдвинет. «Но думаю, что депутат двух созывов, руководитель фракции в парламенте, этого достоин. Тем более, как мне кажется, значительная часть поддержки партии в городе связана с моей деятельностью», — сказал депутат.

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года. Ранее о намерении участвовать в выборах говорил действующий губернатор города Георгий Полтавченко.