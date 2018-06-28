Все новости

28.06.18 / 15:14 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Вишневский не стремится стать единым кандидатом от оппозиции на губернаторских выборах в Петербурге

И не уверен на 100%, что «Яблоко» выдвинет именно его

Фото АБН

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский не намерен быть единым кандидатом от оппозиции. Об этом он рассказал АБН в четверг.  

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Вишневский заявил в четверг в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я полагаю, мне есть, что сказать горожанам, у меня достаточный политический опыт, я знаю, как решать многие городские проблемы. Самое главное, что необходимо менять — это отношения между городской властью и жителями Петербурга. Моя ключевая претензия к сегодняшней городской администрации заключается в том, что она не прислушивается к мнению горожан», — сказал Вишневский. Он добавил, что многие городские проблемы решатся, когда изменится эта система.

На вопрос АБН о том, как он собирается проходить муниципальный фильтр, депутат сказал: «Я не исключаю, что к тому времени, как дойдет до выборов, муниципальный фильтр для парламентских партий вообще отменят. Ну а если нет, то будем вести переговоры с муниципальными депутатами. Думаю, среди них достаточно разумных людей, которые понимают необходимость политической конкуренции», — сказал Вишневский.

При этом он не стремится стать единым кандидатом от оппозиции, поскольку выборы проходят в два тура. Это значит, что чем больше в первом туре будет кандидатов, тем меньше будет процент претендента на губернаторское кресло от правящей партии. Также Вишневский пока не уверен на 100%, что «Яблоко» его выдвинет. «Но думаю, что депутат двух созывов, руководитель фракции в парламенте, этого достоин. Тем более, как мне кажется, значительная часть поддержки партии в городе связана с моей деятельностью», — сказал депутат.

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года. Ранее о намерении участвовать в выборах говорил действующий губернатор города Георгий Полтавченко.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.