Эксперты рассказали о новом способе кражи денег у владельцев Android У пользователя крадут деньги, когда он соглашается на обновление приложения

Специалисты по цифровой безопасности компании McAfee рассказали о новом способе кражи денег у владельцев Android. Об этом в компании сообщили в четверг.

Эксперты нашли около 15-ти зараженных приложений на Google Play. Вредоносное ПО создали хакеры группы AsiaHitGroup. Они встроили в различные приложения вирус, который предлагает пользователям обновление после загрузки. Соглашаясь на обновление, пользователи также подписывались на неизвестные платные услуги.

Напомним, ранее в России задержали двух хакеров за взлом 700 тыс. аккаунтов. Злоумышленники взламывали и продавали учетные записи в интернет-магазинах, на счету которых было значительное количество бонусов. По словам самих задержанных, они заработали на этой схеме как минимум 500 тыс. рублей.