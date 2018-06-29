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29.06.18 / 18:58 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы

Московская биржа закрылась на повышении на 2%

Индекс Мосбиржи 2295,95; индекс РТС 1154,16

Торги пятницы на Московской бирже закрылись в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи вырос на 2,03% до отметки 2295,95 пункта, индекс РТС закрылся на 1154,16 пункта с ростом на 2,58%.

Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, российский рынок завершает полугодие в хорошем настроение, а рубль – в плохом. В пятницу российский рынок акций развил ралли и сохранил импульс для покупок, акции МТС фигурируют среди лидеров спроса. Спрос на рубль неустойчив, за полгода он ослаб к доллару почти на 9%, к евро рубль потерял почти 5,5%.

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