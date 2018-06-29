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29.06.18 / 21:44 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ: ЧМ может принести ВВП России дополнительные 0,1-0,2 п.п.

Рост розничных продаж и динамики платных услуг

Фото АБН

Чемпионат мира по футболу может принести ВВП России дополнительные 0,1-0,2 процентных пункта (п.п.). Об этом говорится в комментарии ЦБ, выпущенном в пятницу.

Мундиаль нарастил розничные продажи и улучшил динамику платных услуг. В ЦБ подчеркивают, что это произошло в основном благодаря туристам из других стран.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Ранее рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что ЧМ благотворно скажется на экономике РФ. Однако эффект будет краткосрочным, подчеркнули эксперты.

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