ЦБ: ЧМ может принести ВВП России дополнительные 0,1-0,2 п.п. Рост розничных продаж и динамики платных услуг

Чемпионат мира по футболу может принести ВВП России дополнительные 0,1-0,2 процентных пункта (п.п.). Об этом говорится в комментарии ЦБ, выпущенном в пятницу.

Мундиаль нарастил розничные продажи и улучшил динамику платных услуг. В ЦБ подчеркивают, что это произошло в основном благодаря туристам из других стран.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Ранее рейтинговое агентство Moody’s сообщило, что ЧМ благотворно скажется на экономике РФ. Однако эффект будет краткосрочным, подчеркнули эксперты.