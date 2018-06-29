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29.06.18 / 19:55 Новости / Россия и мир / Экономика

«Российский учебник» предложил свою платформу для проекта «Цифровая школа»

Инвестиции в «Цифровую школу» оценивают в 500 млрд рублей

Корпорация «Российский учебник», входящая в состав издательской группы «Эксмо-АСТ», выступает с инициативой по предоставлению платформы для проекта «Цифровая школа». Об этом в интервью АБН заявил президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Новиков пояснил, что «Российский учебник» также готов участвовать в реализации проект «Цифровая школа». По его словам, образовательной платформой корпорации пользуются педагоги по всей стране: «Педагоги во всех регионах нашей страны подключены к этой платформе, там размещены весь необходимый объем учебной литературы для 1-11 классов, дополнительные образовательные сервисы».

Для реализации «Цифровой школы», по оценкам, требуется около 0,5 трлн рублей. При этом «дорожной карты» проекта пока что нет. По словам министра просвещения Ольги Васильевой, он обновит содержание образования, позволит выстраивать индивидуальную траекторию обучения, а также снизит административную нагрузку на учителей. В проект будут интегрированы электронные журналы и дневники.

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