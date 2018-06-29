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29.06.18 / 14:06 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Над ледоколом «Александр Санников» подняли российский флаг в Петербурге

Его отправят к Новопортовскому месторождению

Фото «ПортНьюс»

Над ледоколом «Александр Санников» подняли российский флаг в Петербурге. Церемония подъема состоялась на Английской набережной в пятницу.

Ледокол построили на «Выборгском судостроительном заводе», передает ТАСС. Его заказала компания «Газпром нефть».

Организация направит ледокол на север для сопровождения танкеров с Новопортовского месторождения. По данным «Газпром нефти», введение «Александра Санникова» увеличит стабильность и эффективность круглогодичных перевозок нефти с Новопортовского месторождения.

Отметим, ледокол построили по программе «Время Арктики». Это программа «Газпром нефти» по освоению Приразломного месторождения. Добавим, ранее в Выборге спустили на воду ледокол «Обь». Он построен по проекту Aker Arc 124.

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