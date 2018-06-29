Медведев поручил проработать вопрос о субсидировании турпутевок в РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос субсидирования туристических путевок в Россию. Об этом в пятницу сообщили в Кабмине.
Предлагается компенсировать часть стоимости путевки, чтобы простимулировать въездной туризм в России. Как заявляли ранее в Ростуризме, такие меры помогут сохранить поток иностранцев после ЧМ-2018.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проведение чемпионата мира по футболу должно увеличить туристический поток в Москву на 10%. По его словам, бюджет города не сильно увеличится непосредственно во время чемпионата, однако в будущем доходы от туризма могут принести около 10-15 млрд рублей ежегодно. Таким образом, по словам Собянина, в течение двух-трех лет компенсируются затраты на проведение ЧМ-2018.
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