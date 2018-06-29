Все новости

29.06.18 / 12:30 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев поручил проработать вопрос о субсидировании турпутевок в РФ

Предлагается компенсировать часть стоимости путевки для увеличения въездного туризма

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос субсидирования туристических путевок в Россию. Об этом в пятницу сообщили в Кабмине.

Предлагается компенсировать часть стоимости путевки, чтобы простимулировать въездной туризм в России. Как заявляли ранее в Ростуризме, такие меры помогут сохранить поток иностранцев после ЧМ-2018.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проведение чемпионата мира по футболу должно увеличить туристический поток в Москву на 10%. По его словам, бюджет города не сильно увеличится непосредственно во время чемпионата, однако в будущем доходы от туризма могут принести около 10-15 млрд рублей ежегодно. Таким образом, по словам Собянина, в течение двух-трех лет компенсируются затраты на проведение ЧМ-2018.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,127 seconds.