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29.06.18 / 21:53 Новости / Петербург и Ленобласть

В Токсовском тоннеле на КАД Петербурга вводят реверсивное движение

На время ремонта

В Токсовском тоннеле на Кольцевой автодороге Петербурга вводят реверсивное движение. Об этом в пятницу вечером сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Реверсивное движение с ручным регулированием введут в ночь с 30 июня на 1 июля. Кроме того, с полуночи и до 06:00 1 июля 2018 года в тоннеле будет действовать ограничение скорости дорожного движения до 40 км/ч. В это время там будут проходить работы по приведению северного транспортного отсека в транспортно-эксплуатационное состояние.

В Токсовском тоннеле реверсивное движение вводят из-за ремонта. На этот период половина тоннеля по направлению в Ленинградскую область будет закрыта.

В настоящий момент в тоннеле начинаются ремонтные работы. Ими занимается компания «Карст». Работы должны закончить 1 декабря 2018 года.

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