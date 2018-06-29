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29.06.18 / 12:50 Новости / Россия и мир / Экономика

В России вырастут тарифы ЖКХ

Среднее увеличение размера ЖКХ не превысит 4%

Фото: obozrevatel.ua

С 1 июля в России увеличат коммунальные тарифы. Об этом в пятницу сообщили в ФАС.

При этом сообщается, что среднее увеличение размера ЖКХ не превысит 4%. Однако процент будет изменяться в зависимости от регионов. Так, в Петербурге ЖКХ повысят на 6%, в Кемеровской области – на 5,9%, в Москве – на 5,5%. Самый низкий прирост ожидается в Северной Осетии и в Новосибирской области. Там ЖКХ вырастут на 3%.

Напомним, тарифы на коммунальные услуги в России регулярно индексируют с 2012 года. Это происходит ежегодно в январе или в июле. При этом правительство регулирует предельный рост тарифов. С 1 июля 2018 года средний показатель роста тарифов не должен превышать 4%.

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