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29.06.18 / 13:56 Банки / Новости / Россия и мир

«Тинькофф банк» запустил товарный кэшбэк

Пока партнерами стали «Вискас», Splat, «Тесс», «Меридиан», «Макфа», «4 сезона», «Тысяча озер»

Фото АБН

«Тинькофф банк» запустил товарный кэшбэк, при котором покупателю возвращают большой процент от покупки за выбор определенного производителя. Об этом в организации сообщили в пятницу.

Как пишет «Коммерсантъ», проект уникален тем, что кэшбэк привязан к производителю товара, а не к поставщику услуг или магазину. В рамках товарного кэшбэка клиентам будут возвращаться от 10 до 30% стоимости, но не более шести месяцев, в дальнейшем кэшбэк снизится до стандартного уровня. Такая услуга простимулирует держателей карт покупать товары тех брендов, которые являются партнерами банка. На сегодняшний день это «Вискас», Splat, «Тесс», «Меридиан», «Макфа», «4 сезона», «Тысяча озер».

Добавим, стандартные программы лояльности, предусматривающие кэшбэк, привязываются к магазину или поставщику услуг. При покупке в таких магазинах клиенту возвращается от 1% до 7% затраченных средств.

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