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29.06.18 / 12:35 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

В ЗакСе рекомендовали отклонить заявку на референдум по парку Интернационалистов

Из-за некорректного вопроса

Комитет по законодательству Петербурга рекомендовал Законодательному собранию отклонить заявку на референдум по парку Интернационалистов. Об этом стало известно в пятницу с заседания комитета.

Отклонение заявки поддержали девять депутатов, передает «Фонтанка». Воздержался – один депутат. Причина отказа – отрицательная юридическая экспертиза.

Заместитель начальника юридического управления ЗакСа Александр Уланов заявил, что сам вопрос референдума несет правовую неопределенность. По его словам, словосочетание «вернуть в состав парка» не определяет, что конкретно требуется сделать с парком. «Должно быть внесено изменение в какой закон? Или администрация должна расторгнуть договор аренды?» — уточнил Уланов.

Инициатор референдума и глава «Партии Роста» Павел Швец сообщил, что расторжение договора аренды не требуется. Он отметил, что жители района просят внести изменения в закон о зеленых насаждениях. Швеца поддержали депутаты Максим Резник и Борис Вишневский.

Напомним, в настоящий момент ООО «Оптима» планирует построить торговый центр с океанариумом на участке у парка Интернационалистов. Местные жители против строительства. Ранее Горизбирком со второго раза одобрил заявку на проведение референдума. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко считает, что центр привлечет в город больше туристов.

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