Совет директоров АФК «Система» решил вернуться к дивидендным выплатам Отклонение только на один год

Совет директоров АФК «Система» решил вернуться к дивидендным выплатам. Об этом в субботу на собрании акционеров сообщил президент организации Андрей Дубовсков.

По его словам, дивидендная политика не была отменена. Корпорация отклонилась от нее только в текущем году из-за долга, передает ТАСС слова главы компании.

Напомним, ранее совет директоров корпорации рекомендовал направить на выплату дивидендов за прошлый год 1,06 млрд рублей. Это 0,11 рублей на обыкновенную акцию и 2,2 рубля на GDR. После этого сообщения акции компании начали падать. Стоимость одной акции опустилась до 10,485 рублей.