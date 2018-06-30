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30.06.18 / 15:06 Новости / Россия и мир / Экономика

Совет директоров АФК «Система» решил вернуться к дивидендным выплатам

Отклонение только на один год

Фото АБН

Совет директоров АФК «Система» решил вернуться к дивидендным выплатам. Об этом в субботу на собрании акционеров сообщил президент организации Андрей Дубовсков.

По его словам, дивидендная политика не была отменена. Корпорация отклонилась от нее только в текущем году из-за долга, передает ТАСС слова главы компании.

Напомним, ранее совет директоров корпорации рекомендовал направить на выплату дивидендов за прошлый год 1,06 млрд рублей. Это 0,11 рублей на обыкновенную акцию и 2,2 рубля на GDR. После этого сообщения акции компании начали падать. Стоимость одной акции опустилась до 10,485 рублей.

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