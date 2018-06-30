Дерипаска отказался от помощи «Промсвязьбанка» Условия «кабальные»

Предприниматель Олег Дерипаска отказался от помощи «Промсвязьбанка». Об этом стало известно в пятницу вечером от представителя бизнесмена.

Дерипаску не устроили условия кредитования, передают «Ведомости». В частности, предпринимателю не подошла ставка – она неприемлема.

Представитель основного промышленного актива бизнесмена компании «Русал» сообщил, что условия помощи были «кабальными». Банк заложил в ставку все возможные риски, передает издание словам федерального чиновника.

Напомним, в апреле Дерипаска попал под санкции США. Акции его компании начали падать. Предприниматель начал уменьшать свою долю в организациях и вышел из нескольких советов директоров. В частности, En+ наняла компанию для продажи акций Дерипаски.