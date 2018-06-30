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30.06.18 / 11:38 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Метеорологи сообщили о холодном последнем дне июня в Петербурге

И дожди

Метеорологи из сообщили о снижении температуры до +12 градусов по Цельсию в субботу днем. Соответствующий прогноз опубликован на сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Днем температура воздуха должна составить от +12 до +14 градусов, передают синоптики. Также ожидаются небольшие дожди и умеренный ветер.

Напомним, накануне главный синоптик города Александр Колесов сообщил о похолодании в Петербурге. По его словам, в субботу должна быть ветреная и облачная погода. Добавим, накануне МЧС предупреждало об усилении ветра. Его скорость составляла 12-16 м/с.

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