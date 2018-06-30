Полтавченко подписал закон об исполнении бюджета за прошлый год С дефицитом в 43,3 млрд рублей

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал закон об исполнении бюджета за прошлый год. Документ опубликован на сайте администрации города в пятницу вечером.

Согласно документу, доход Петербурга составил 512 млрд рублей, расходы – 555 млрд рублей. Соответственно дефицит бюджета – 43,4 млрд рублей.

Причина появления дефицита – отклонение от запланированных доходов. В частности, налогов собрано на 1 млрд меньше. Также бюджет получил меньше запланированной прибыли от продажи товаров и акцизов.

Отметим, в январе глава комитета по финансам города Алексей Корабельников сообщил о госдолге Петербурга. Его размер вырос до 35 млрд рублей. Добавим, доход в текущем году предполагается в размере 538,6 млрд рублей. По мнению Полтавченко, рост доходов составит 14%.