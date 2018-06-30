Песков рассказал о переходе Путина на карту «Мир» И его администрации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о переходе главы государства на карту с платежной системой «Мир». Соответствующее заявление он сделал в субботу.

Песков сообщил, что Путин и его администрация уже перешли на карты «Мир». Это произошло два месяца назад, передает РИА Новости слова пресс-секретаря.

Напомним, платежную систему мир решили создать в России в 2014 году. После того, как из-за санкций у российских банков возникли проблемы с иностранными платежными системами Visa и Mastercard. В мае прошлого года Путин подписал закон о переходе на «Мир» бюджетников и пенсионеров. Переход должен пройти до июля 2018 года и июля 2020 года соответственно.