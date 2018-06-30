Все новости

30.06.18 / 15:27 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге подготовили проект об инвентаризации бомбоубежищ

Их могут проверить до конца лета

Фото АБН

В Петербурге подготовили проект постановления об инвентаризации бомбоубежищ. Об этом стало известно в субботу.

Инвентаризацией займутся районные комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, передает «Фонтанка». Сначала с членами комиссий проведут инструктажи, а затем раздадут список бомбоубежищ до 16 июня. Инвентаризацию требуется закончить до 30 августа.

Итоги подведут в октябре. Тогда же представят доклад о состоянии бомбоубежищ. Контролировать проведение инвентаризации будет вице-губернатор Михаил Мокрецов.

Отметим, аналогичные работы проводили в 2015 году. Тогда правительство города поручило проверить все заглубленные помещения в зданиях для укрытия людей. Также проверили бомбоубежища.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.