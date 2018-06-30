В Петербурге подготовили проект об инвентаризации бомбоубежищ Их могут проверить до конца лета

В Петербурге подготовили проект постановления об инвентаризации бомбоубежищ. Об этом стало известно в субботу.

Инвентаризацией займутся районные комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны, передает «Фонтанка». Сначала с членами комиссий проведут инструктажи, а затем раздадут список бомбоубежищ до 16 июня. Инвентаризацию требуется закончить до 30 августа.

Итоги подведут в октябре. Тогда же представят доклад о состоянии бомбоубежищ. Контролировать проведение инвентаризации будет вице-губернатор Михаил Мокрецов.

Отметим, аналогичные работы проводили в 2015 году. Тогда правительство города поручило проверить все заглубленные помещения в зданиях для укрытия людей. Также проверили бомбоубежища.