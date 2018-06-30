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30.06.18 / 12:46 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Съезды на пересечении КАД с ЗСД и Дачным проспектом перекроют в ночь на воскресенье

Из-за ремонта

Фото АБН

Съезды на пересечении КАД с ЗСД и Дачным проспектом перекроют в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Перекрыты будут два съезда с 23:00 часов 30 июня до 6:00 часов 1 июля. Причина – восстановление технических средств организации движения. Речь идет о съездах с внутреннего кольца КАД и улицы Предпортовой на Дачный проспект и внутреннее кольцо КАД.

Отметим, ранее сообщалось о другом изменении движения на КАД. Реверсивное движение введут в Токсовском тоннеле. Оно будет действовать в ночь на воскресенье. Также будет ограничена скорость.

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