Съезды на пересечении КАД с ЗСД и Дачным проспектом перекроют в ночь на воскресенье Из-за ремонта

Съезды на пересечении КАД с ЗСД и Дачным проспектом перекроют в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Перекрыты будут два съезда с 23:00 часов 30 июня до 6:00 часов 1 июля. Причина – восстановление технических средств организации движения. Речь идет о съездах с внутреннего кольца КАД и улицы Предпортовой на Дачный проспект и внутреннее кольцо КАД.

Отметим, ранее сообщалось о другом изменении движения на КАД. Реверсивное движение введут в Токсовском тоннеле. Оно будет действовать в ночь на воскресенье. Также будет ограничена скорость.