WhatsApp представил возможность создания каналов аналогичных Telegram Broadcast Only

Мессенджер WhatsApp представил возможность создания каналов аналогичных Telegramю Соответствующее заявление организация сделала в пятницу.

Функция получила название Broadcast Only. Она позволяет создать групповые чаты, где сообщение может отправлять только администратор.

Функция доступна по всему миру с 29 июня. Для включения функции требуется войти в настройки чата и выбрать там «Только администраторы» в графе «Отправление сообщений».

Добавим, ранее мессенджер начал тестирование денежных переводов. Тестирования проходят в Индии. Изначально сервис работает только для пользователей WhatsApp. Он позволяет перевести деньги с одного банковского счета на другой.