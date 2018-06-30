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30.06.18 / 16:07 Новости / Общество / Россия и мир

WhatsApp представил возможность создания каналов аналогичных Telegram

Broadcast Only

Фото WhatsApp

Мессенджер WhatsApp представил возможность создания каналов аналогичных Telegramю Соответствующее заявление организация сделала в пятницу.

Функция получила название Broadcast Only. Она позволяет создать групповые чаты, где сообщение может отправлять только администратор.

Функция доступна по всему миру с 29 июня. Для включения функции требуется войти в настройки чата и выбрать там «Только администраторы» в графе «Отправление сообщений».

Добавим, ранее мессенджер начал тестирование денежных переводов. Тестирования проходят в Индии. Изначально сервис работает только для пользователей WhatsApp. Он позволяет перевести деньги с одного банковского счета на другой.

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