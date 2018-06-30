Задолженность РКК «Энергия» появилась из-за авансов на контракты Ее размер – 68 млрд рублей

Задолженность РКК «Энергия» появилась из-за авансов на контракты. Об этом в субботу сообщил источник из ракетно-космической отрасли.

Речь идет об авансах компании на реализацию контрактов в 2018-2020 годах, предает РИА Новости. Источник заявил, что «Энергия» намерена погасить задолженность их при исполнении контрактов в 2020 году.

Отметим, ранее «Коммерсант» сообщил о наличии у РКК «Энергия» задолженности. Ее сумма составляет 68 млрд рублей. Добавим, ранее РКК «Энергия» потеряла спутник Angosat-1. Корпорация запросила за него страховую выплату.