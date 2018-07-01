Петербургский туроператор отменяет чартеры в Болгарию и Черногорию со 2 июля Но пообещал выполнить свои обязательства

Со 2 июля туроператор «Аврора БГ» отменяет летние чартерные программы из Петербурга в Болгарию и Черногорию. Об этом накануне сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В «Аврора БГ» пояснили, что стоимость чартерных перевозок в Болгарию «существенно изменилась», что привело к низким финансовым показателям этого направления. О причинах отказа от программы по Черногории не сообщается.

При этом в компании пообещали выполнить свои обязательства перед уже отдыхающими туристами, а также по всем своим программам организации детского отдыха в оздоровительных лагерях Болгарии, Черногории и Турции, приводят в АТОР сообщение туроператора.

Добавим, ранее «Аврора БГ» была одним из активов туроператора «Матрешка-тур». Последняя продала петербургскую компанию весной этого года для выплаты компенсаций. На прошлой неделе «Матрешка-тур» сообщила о прекращении работы.