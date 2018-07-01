ГУ МЧС предупредило об усилении ветра до 18 м/с в Петербурге 2 июля Температура воздуха днем составит до +18 градусов

В понедельник, 2 июля, ночью и утром в Петербурге ожидается усиление ветра до 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-18 м/с. Об этом в воскресенье сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

При этом днем ветер ослабнет до 5-10 м/с. В ведомстве добавили, что температура воздуха ночью составит +10…+12 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +16…+18 градусов.

Добавим, в воскресенье в Петербурге сохраняется пасмурная погода. По данным синоптиков, в настоящий момент температура воздуха составляет около +15 градусов. Скорость ветра достигает 3-13 м/с.