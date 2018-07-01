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01.07.18 / 17:03 Новости / Россия и мир

Иордания не отказывается от намерения построить АЭС большей мощности

Пока планирует построить два энергоблока

Иордания не отказывается от намерения построить на территории страны атомную электростанцию (АЭС) большой мощности. Об этом в воскресенье сообщил глава Комиссии по атомной энергии Иордании Халед Тукан.

По его словам, в настоящий момент у государства есть два направления деятельности: долгосрочное и краткосрочное, передает ТАСС со ссылкой на портал Ammon News. Первое предполагает строительство энергоблока мощностью 1000 МВт в Омре к 2029 году, второе – возведение энергоблока мощностью до 200 МВт возле города Акаба.

Добавим, весной Иордания объявила о выходе из проекта по строительству АЭС совместно с госкорпорацией «Росатом». Проект оценивался в $10 млрд. Уточнялось, что причиной отказа от идеи строительства стали большие финансовые затраты. Позднее Комиссия по атомной энергии Иордании сообщила, что подписала соглашение с Rusatom Overseas (входит в «Росатом») об изучении возможности строительства в королевстве российского реактора малой мощности, добавляет ТАСС.

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