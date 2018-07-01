Иордания не отказывается от намерения построить АЭС большей мощности Пока планирует построить два энергоблока

Иордания не отказывается от намерения построить на территории страны атомную электростанцию (АЭС) большой мощности. Об этом в воскресенье сообщил глава Комиссии по атомной энергии Иордании Халед Тукан.

По его словам, в настоящий момент у государства есть два направления деятельности: долгосрочное и краткосрочное, передает ТАСС со ссылкой на портал Ammon News. Первое предполагает строительство энергоблока мощностью 1000 МВт в Омре к 2029 году, второе – возведение энергоблока мощностью до 200 МВт возле города Акаба.

Добавим, весной Иордания объявила о выходе из проекта по строительству АЭС совместно с госкорпорацией «Росатом». Проект оценивался в $10 млрд. Уточнялось, что причиной отказа от идеи строительства стали большие финансовые затраты. Позднее Комиссия по атомной энергии Иордании сообщила, что подписала соглашение с Rusatom Overseas (входит в «Росатом») об изучении возможности строительства в королевстве российского реактора малой мощности, добавляет ТАСС.