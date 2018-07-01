Иран призывает ОПЕК не допустить увеличения производства участниками сделки И не подрывать единство и независимость ОПЕК

Иран призывает ОПЕК не допустить ситуации, при которой отдельные участники сделки по сокращению нефтедобычи нарастят производство без достижения консенсуса. Об этом говорится в письме министра нефти Ирана Бижана Зангане президенту ОПЕК, стало известно в воскресенье.

В письме Зангане просит напомнить странам-членам ОПЕК, что они должны выполнять свои обязательства, передает «Прайм» со ссылкой на агентство Shana. Кроме того, участникам организации стоит воздержаться от «любых односторонних мер, подрывающих единство и независимость ОПЕК», говорится в документе.

Напомним, в 2016 году ОПЕК и некоторые страны, не входящие в организацию, договорились сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Сделка несколько раз продлевалась и в настоящий момент действует до конца 2018 года. В июне ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу из-за перевыполнения цели по сделке. Иран выступал против этого.