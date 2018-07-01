На развязке КАД с трассой «Ольгино-Симоногонт» в ночь на понедельник перекроют съезд До 06:00

В ночь с 1 на 2 июля на развязке КАД с автомобильной дорогой «Ольгино-Симоногонт» (99 км внутреннего кольца, 42 км внешнего кольца) будет полностью перекрыт съезд. Об этом в воскресенье сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Речь идет о съезде № 1-1 с внешнего кольца КАД в Ленинградскую область. Ограничения будут действовать с 23:00 1 июля до 06:00 2 июля.

Ранее стало известно, что 5 июля по 31 августа большегрузам будет запрещено проезжать по КАД в жаркую погоду. Грузовикам с превышением определенной нормативной нагрузки нельзя будет ездить по части федеральных трасс при температуре воздуха выше +32 градусов. Нарушение запрета может привести к образованию колейности. Однако проезд будет разрешен в ночное время.