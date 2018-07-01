На участке Ланская – Шувалово в Петербурге произошел сбой в движении электричек Из-за упавшего дерева

Около 09:20 по московскому времени на участке Ланская – Шувалово в Петербурге произошел сбой в движении пригородных поездов. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Причина сбоя – дерево, упавшее на железнодорожные пути из-за усиления ветра. В результате, с опозданием идут электрички с отправлением с Финляндского вокзала и прибытием на него. Кроме того, отменены поезда №6125 Петербург – Кирилловское (отправление 9:52), №6127 Петербург – Рощино (отправление 10:10).

Добавим, в июне сбой в движении поездов произошел между Петербургом и Москвой. Речь идет о перегоне Калашниково – Спирово в Тверской области. Тогда в ОЖД сообщили, что сбой произошел по техническим причинам.