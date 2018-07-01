В России проходят митинги против повышения пенсионного возраста Акция согласована в 31 городе

В российских городах проходят акции против повышения пенсионного возраста, к проведению мероприятий, в частности, призывал политик Алексей Навальный и представители профсоюзов. Акции проходят в воскресенье, 1 июля.

В группе «Команда Навального» сообщается, что акции согласованы с властями в 31 городе, в частности, Иркутске, Перми, Томске, Челябинске и других. В некоторых других городах мероприятия не санкционированы.

Добавим, на акции приходят от 100 до нескольких тысяч человек. Так, по словам Алексея Навального, в Омске на митинг вышли более 3 тыс. человек, в Челябинске – около 2 тыс. горожан. В Томске на акцию пришло до 500 человек, передает «Интерфакс».

Между тем, в Брянске согласованная акция была организована местным отделением КПРФ, уточняет агентство. Она собрала около 400 человек, среди которых также были замечены сторонники Навального, представители регионального отделения «Справедливой России» и профсоюзные лидеры. Отметим, по данным «Медузы», в настоящий момент задержаний на митингах нет.

Напомним, в июне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин повысят с 60 до 65 лет к 2028 году, а для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 году. Пенсионная реформа, предполагающая переходный период, должна начаться в 2019 году.