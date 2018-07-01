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01.07.18 / 18:42 Новости / Россия и мир / Экономика

Объем мирового рынка IPO побил рекорд 2015 года

И составил $98,6 млрд

Коллаж АБН

За первые шесть месяцев 2018 года мировой рынок первичного размещения акций вырос на 22% год к году и составил порядка $98,6 млрд, что стало рекордным показателем с 2015 года. Об этом стало известно в воскресенье из материалов Thomson Reuters.

При этом аналитики отмечают, что с апреля по июнь объем IPO во всем мире оказался больше на 10%, чем с января по март, пишет «Коммерсантъ». Лидерами размещения стали американские компании — с начала года объем IPO достиг $30 млрд.

Рынок IPO Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам шести месяцев вырос на 20% в годовом выражении, составив $36,9 млрд. В регионе Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) этот показатель составил $25 млрд, что на 20,6% превышает показатель годичной давности.

Добавим, одним из крупнейших IPO с начала года стал выход на биржу китайской Xiaomi. Изначально производитель смартфонов и других гаджетов планировал собрать до $10 млрд в ходе размещения, однако компании удалось выручить за свои акции порядка $4,7 млрд.

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