Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 Обыграла Испанию

Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу-2018, обыграв Испанию. Матч прошел в воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве.

Первый тайм завершился со счетом 1:1. Счет открылся автоголом Сергея Игнашевича, затем мяч в ворота соперника направил нападающий Артем Дзюба.

Основное время закончилось ничьей. В дополнительные 30 минут голы также не забили. В результате, победитель определился по итогам пенальти – 4:3.

Добавим, теперь российская сборная встретится с победителем матча Хорватия – Дания. Встреча пройдет 7 июля в Сочи.