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01.07.18 / 19:55 Новости / Общество / Россия и мир / Спорт

Россия вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

Обыграла Испанию

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Фото АБН

Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу-2018, обыграв Испанию. Матч прошел в воскресенье на стадионе «Лужники» в Москве.

Первый тайм завершился со счетом 1:1. Счет открылся автоголом Сергея Игнашевича, затем мяч в ворота соперника направил нападающий Артем Дзюба.

Основное время закончилось ничьей. В дополнительные 30 минут голы также не забили. В результате, победитель определился по итогам пенальти – 4:3.

Добавим, теперь российская сборная встретится с победителем матча Хорватия – Дания. Встреча пройдет 7 июля в Сочи.

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