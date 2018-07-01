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01.07.18 / 18:04 Новости / Россия и мир / Экономика

Bloomberg: Рубль подешевел к доллару более чем на 8% с начала года

Это худший результат среди всех постсоветских республик

Коллаж АБН

За первые шесть месяцев 2018 года российский рубль подешевел к доллару более чем на 8%, что стало худшим результатом среди 11 валют постсоветских республик. Об этом в воскресенье передает Bloomberg.

Основными причинами падения рубля агентство называет новые санкции, а также ужесточение монетарной политики ФРС, из-за которого дорожает доллар. При этом пять из 11 валют укрепились к американской валюте, пишет The Bell. Так, гривна подорожала на 6,7%, лари – на 6%, молдавский лей – на 1,57%, киргизский сом – на 1,45% и армянский драм – на 0,32%.

Добавим, в январе-апреле курс рубля составлял около 58 рублей за доллар. В апреле США ввели новые санкции в отношении ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний. В результате, курс обвалился. В настоящий момент курс доллара, установленный ЦБ, составляет 62,75 рублей, а курс евро — 72,99 рублей.

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