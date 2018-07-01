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01.07.18 / 10:50 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге вводят новые ограничения движения с 1 июля

На Автобусной улице, Красносельском шоссе и других участках

Фото АБН

С воскресенья, 1 июля, в Петербурге вводят новые ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Так, по 15 октября движение будет ограничено по Автобусной улице от Автобусного переулка до Макулатурного проезда. Со 2 июля по 30 сентября автомобилисты не смогут проехать по Красносельскому шоссе в Горелово на участке от Дачной до Летней улицы.

Кроме того, со 2 по 28 июля продолжит действовать ограничение движения транспорта по Нейшлотскому переулку. Речь идет об участке от Лесного до Большого Сампсониевского проспекта. На два дня – со 2 по 4 июля – ограничат движение транспорта по улице Бабушкина от площади Культуры до улицы Крупской. Специалисты проведут работы по прокладке газопровода.

Добавим, в настоящее время движение транспорта, в частности, ограничено на участках по улице Адмирала Грейга в Кронштадте и по улице Седова. Ограничения там снимут 26 июля и 7 августа соответственно. Также по 19 июля автомобилисты не смогут проехать на перекрестке Шуваловского проспекта и Парашютной улицы.

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