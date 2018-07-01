Вход в фан-зону в Петербурге ограничен из-за большого количества болельщиков Россия играет с Испанией

Вход в фан-зону на Конюшенной площади в Петербурге ограничен из-за большого количества болельщиков. В воскресенье проходит матч Россия – Испания в рамках Чемпионата мира по футболу-2018.

Как передает ТАСС, очереди в фан-зону выстроились за два часа до начала встречи. Отметим, одновременно площадка может вместить 15 тыс. человек. Агентство отмечает, что болельщики скупают у продавцов футбольную атрибутику, а российские флаги оказались в дефиците.

Добавим, в воскресенье проходит игра 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Россия играет с Испанией на стадионе «Лужники» в Москве. Мундиаль проходит с 14 июня по 15 июля.