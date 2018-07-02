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02.07.18 / 16:02 Новости / Россия и мир / Экономика

«Ростех» и Renault планируют выкупить акции миноритариев «АвтоВАЗа»

Alliance Rostec может консолидировать до 100% акций «АвтоВАЗа»

фото: autostat.ru

Совместное предприятие «Ростеха» и Renault направило оферту миноритариям «АвтоВАЗа» о выкупе ценных бумаг за 12,4 рубля за штуку. Об этом в Alliance Rostec Auto B.V. сообщили в понедельник.

Сообщается, что оферта будет действовать 70 дней. Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что Alliance Rostec может консолидировать до 100% акций «АвтоВАЗа». В данный момент предприятие владеет 83,5% акций автопроизводителя.

Напомним, «Ростех» и Renault проводят декапитализацию «АвтоВАЗа» на 107 млрд рублей. Она должна будет закончиться в октябре. Взамен СП компаний нарастило долю в российском автопроизводстве до 83,5%. При этом 61,1% акций Alliance Rostec принадлежит Renault, а 38,9%а – «Ростеху».

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