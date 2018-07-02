Биометрия, Керимов, «Яблоко». Итоги понедельника

Сулейман Керимов вернулся в Москву. Ему вернули паспорт, однако залог он пока что не получил.
«Яблоко» не станет участвовать в выборах мэра Москвы. Причиной стал конфликт партии и лидера московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина.
Российские банки начали собирать биометрические данные клиентов. ВТБ обеспечит всю сеть банков необходимым оборудованием в следующем году, а «Промсвязьбанк» — к концу 2019 года.
Сбербанк и Rambler создадут платформу, которая позволит заказывать еду в ресторанах заранее. Также можно будет получать и оплачивать счет без участия официанта.
Интернет-магазин JD.com собирается вернуться на российский рынок через местных ритейлеров, и первым партнером стала X5 Retail Group. Так, в магазинах сети «Пятерочка» планируют установить постаматы JD.com.
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