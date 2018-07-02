Биометрия, Керимов, «Яблоко». Итоги понедельника

В понедельник банки начали собирать биометрические данные клиентов, Сулейман Керимов вернулся в Россию, а партия «Яблоко» заявила, что не будет выдвигать кандидата на пост мэра Москвы. Интернет-магазин JD.com тем временем собирается вернуться в Россию через «Пятерочки», а Сбербанк и Rambler создадут платформу для заблаговременного заказа еды в ресторане.

Сулейман Керимов вернулся в Москву. Ему вернули паспорт, однако залог он пока что не получил.

«Яблоко» не станет участвовать в выборах мэра Москвы. Причиной стал конфликт партии и лидера московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина.

Российские банки начали собирать биометрические данные клиентов. ВТБ обеспечит всю сеть банков необходимым оборудованием в следующем году, а «Промсвязьбанк» — к концу 2019 года.

Сбербанк и Rambler создадут платформу, которая позволит заказывать еду в ресторанах заранее. Также можно будет получать и оплачивать счет без участия официанта.

Интернет-магазин JD.com собирается вернуться на российский рынок через местных ритейлеров, и первым партнером стала X5 Retail Group. Так, в магазинах сети «Пятерочка» планируют установить постаматы JD.com.