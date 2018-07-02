Ленинградские аграрии заготовят 388 тыс. т. кормов для сельскохозяйственных животных региона Сена хватит на всех, сообщает администрация Ленобласти

Ленинградские аграрии заготовят 388 тыс. т кормов для сельскохозяйственных животных региона. Об этом сообщило правительство Ленинградской области в понедельник.

На одну голову скота придется свыше 30 центнеров разнообразных кормов. За этот год аграрии планируют убрать с полей области 80 тыс. т. сена.

Отметим, одна областная корова дает 8,3 тыс. т молока в год. За предыдущий год птицеводческие предприятия обеспечили выпуск 3,2 млрд яиц.

Ранее в администрации Ленобласти сообщали, на территории региона продолжают свою деятельность и наращивают объемы производства предприятия хлебопекарной отрасли. За предыдущий год выпуск хлеба и хлебобулочных изделий составил 40 тыс. т. Всего на территории Ленинградской области работает около 40 предприятий хлебопекарной промышленности.