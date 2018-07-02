Московская биржа закрылась разнонаправленно Индекс Мосбиржи 319,31; индекс РТС 1151,66

Торги на Московской бирже закрылись в понедельник разнонаправленно. Индекс Мосбиржи вырос на 1,02% до отметки 2295,95 пунктов, индекс РТС понизился на 0,22% до 1154,16 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отмечает, что российский фондовый рынок в понедельник продолжил ралли, несмотря на то, что с каждым новым шагом вверх ситуация выглядит все более странной. Индекс МосБиржи поднялся существенно выше 2300 пунктов при том, что мировые бенчмарки в минусе. К вечеру импульс покупок сдулся в объемах, но те инвесторы, кто в этом году решил не уходить в отпуск, могут попробовать загнать индикатор выше. При этом в индексе РТС состоялся отскок, и есть шансы на то, что валютный индекс действительно консолидируется около 1150 пунктов.