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02.07.18 / 20:48 Новости / Россия и мир / Экономика

«Открытие холдинг» подал в суд на АСВ из-за долга в 28 млрд рублей

По мнению холдинга, АСВ пытается дважды взыскать с него деньги, передав права требования «Рост Банку»

Фото АБН

«Открытие холдинг» подал в суд на Агентство по страхованию вкладов с просьбой признать недействительным требование долга в 28 млрд рублей. Соответствующий иск зарегистрировали в картотеке Арбитражного суда Москвы 29 июня.

По мнению холдинга, АСВ пытается дважды взыскать с него деньги, передав права требования «Рост Банку». В компании уверяют, что договор о передаче прав требования не может считаться действительным, а холдинг уже выполнил долговые обязательства перед АСВ в полном объеме.

Отметим, в 2014 году «Открытие холдинг» получил от АСВ средства на санацию банка «Траст». Позже «Траст» перешел на санацию Центробанка. ЦБ взял средства банка под свой контроль. А в 2018 году АСВ передало права требования долга «Рост Банку».

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