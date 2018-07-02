Комитет по природопользованию предложил назначить ГУП «Ленводхоз» ответственным за ГТС Для оптимизации

Комитет по природопользованию Петербурга предложил назначить ГУП «Ленводхоз» ответственным за гидротехнические сооружения (ГТС). Об этом ведомство сообщило в понедельник.

Комитет подготовил соответствующий законопроект. Ведомство считает, что это требуется для оптимизации государственного управления за водохозяйственным комплексом.

При принятии проекта администрацией города, зоны ответственности между ГУП «Ленводхоз» и ГУП «Экострой» разделятся. «Ленводхоз» будет отвечать за ГТС, а «Экострой» — за охрану водных объектов. Сотрудников организаций также перераспределят. Реорганизация займет не более пяти месяцев.

Отметим, в настоящий момент «Ленводхоз» занимается очисткой, благоустройством и дноуглублением акватории каналов и рек города. Также организация ремонтирует гидротехнические сооружения. «Экострой» занимается несколькими видами деятельности. Среди них – очистка и благоустройство водных объектов.