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02.07.18 / 19:06 Новости / Петербург и Ленобласть

Комитет по природопользованию предложил назначить ГУП «Ленводхоз» ответственным за ГТС

Для оптимизации

Фото АБН

Комитет по природопользованию Петербурга предложил назначить ГУП «Ленводхоз» ответственным за гидротехнические сооружения (ГТС). Об этом ведомство сообщило в понедельник.

Комитет подготовил соответствующий законопроект. Ведомство считает, что это требуется для оптимизации государственного управления за водохозяйственным комплексом.

При принятии проекта администрацией города, зоны ответственности между ГУП «Ленводхоз» и ГУП «Экострой» разделятся. «Ленводхоз» будет отвечать за ГТС, а «Экострой» — за охрану водных объектов. Сотрудников организаций также перераспределят. Реорганизация займет не более пяти месяцев.

Отметим, в настоящий момент «Ленводхоз» занимается очисткой, благоустройством и дноуглублением акватории каналов и рек города. Также организация ремонтирует гидротехнические сооружения. «Экострой» занимается несколькими видами деятельности. Среди них – очистка и благоустройство водных объектов.

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