Арбитраж отказал Польше в изменении цены на российский газ Арбитраж не согласился с предложенной Польшей ценовой формулой

Стокгольмский арбитражный суд поддержал «Газпром» в споре с польской компанией PGNiG об изменении цены на газ. Об этом в понедельник сообщили в «Газпром экспорт».

Сообщается, что решение суда получили 29 июня и что оно является промежуточным. Арбитраж признал право Польши требовать уменьшения цены в случае изменений на мировом рынке, но не согласился с предложенным способом и ценовой формулой.

Напомним, контракт на поставку Россией газа в Польшу действует с 1996 года. В 2010 году стороны договорились об увеличении поставок газа. Позднее Польша стала добиваться снижения цены на газ, так как она не соответствует ценам на мировом рынке. Добавим, в понедельник также стало известно, что Высшая контрольная палата Польши нашла нарушения при заключении контрактов с «Газпромом» в 2009-2010 годах. В палате также отметили, что министр экономики (на тот момент Вальдемар Павляк) и PGNiG не попытались при заключении сделки получить выгодные условия для польской стороны, соизмеримые с выгодой для России.