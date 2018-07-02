В школах планируют внедрить систему распознавания лиц А бухгалтерию и делопроизводство в школах переведут в электронный формат

Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала о планах внедрить систему распознавания лиц в школах. Об этом в понедельник сообщили в министерстве.

Как передает ТАСС, такая система безопасности, по мнению Васильевой является самой перспективной для внедрения в цифровых школах. Также, по ее словам, в административной части таких школ все процессы перейдут в электронный формат.

Напомним, министерство просвещения разрабатывает проект «Цифровая школа» с учетом приоритетов из майских указов президента. Реализация проекта рассчитана на 2018-2025 годы. Предложение о его запуске сделал премьер-министр Дмитрий Медведев в декабре. Ранее сообщалось, что в рамках этого проекта школы могут отказаться от учебников в печатном виде.