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02.07.18 / 21:40 Новости / Россия и мир

В школах планируют внедрить систему распознавания лиц

А бухгалтерию и делопроизводство в школах переведут в электронный формат

Фото: gomel.today

Министр просвещения РФ Ольга Васильева рассказала о планах внедрить систему распознавания лиц в школах. Об этом в понедельник сообщили в министерстве.

Как передает ТАСС, такая система безопасности, по мнению Васильевой является самой перспективной для внедрения в цифровых школах. Также, по ее словам, в административной части таких школ все процессы перейдут в электронный формат.

Напомним, министерство просвещения разрабатывает проект «Цифровая школа» с учетом приоритетов из майских указов президента. Реализация проекта рассчитана на 2018-2025 годы. Предложение о его запуске сделал премьер-министр Дмитрий Медведев в декабре. Ранее сообщалось, что в рамках этого проекта школы могут отказаться от учебников в печатном виде.

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