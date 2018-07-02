В Ярославской области создадут ТОР «Ростов» Некоторые соглашения с инвесторами уже подписаны

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал решение о создании территории опережающего развития «Ростов» в Ярославской области. Об этом в Кабмине сообщили в понедельник.

По словам Медведева, Ростов нуждается в новых возможностях для работы и жизни, так как является моногородом. Деятельность Ростова завязана в настоящее время на градообразующем предприятии – Ростовском оптико-механическом заводе. Он отметил, что некоторые соглашения с инвесторами уже подписаны.

Напомним, в марте Медведев подписал постановление о присвоении статуса ТОР 19 городам. В их создание планировалось привлечь 160 млрд инвестиций. По словам премьера, благодаря этим проектам появится почти 30 тыс. новых рабочих мест.