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02.07.18 / 15:29 Новости / Россия и мир / Экономика

В Ярославской области создадут ТОР «Ростов»

Некоторые соглашения с инвесторами уже подписаны

Фото с сайта finam.info

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал решение о создании территории опережающего развития «Ростов» в Ярославской области. Об этом в Кабмине сообщили в понедельник.

По словам Медведева, Ростов нуждается в новых возможностях для работы и жизни, так как является моногородом. Деятельность Ростова завязана в настоящее время на градообразующем предприятии – Ростовском оптико-механическом заводе. Он отметил, что некоторые соглашения с инвесторами уже подписаны.

Напомним, в марте Медведев подписал постановление о присвоении статуса ТОР 19 городам. В их создание планировалось привлечь 160 млрд инвестиций. По словам премьера, благодаря этим проектам появится почти 30 тыс. новых рабочих мест.

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