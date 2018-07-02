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02.07.18 / 15:10 Новости / Россия и мир

Ученые создали искусственные яичники для бесплодных женщин

Изобретение уже протестировали на мышах

Датские ученые изобрели искусственные яичники с человеческими яйцеклетками, которые помогут забеременеть женщинам после химиотерапии. Об этом в понедельник сообщает портал «N+1».

Изобретение уже протестировали на мышах. Выяснилось, что яйцеклетки с большой вероятностью выживают в искусственных органах. О результатах экспериментов расскажут на конференции Европейского общества по репродукции человека и эмбриологии. Она проходит с 1 по 4 июля в Барселоне. По словам ученых, разработку ждут годы испытаний, прежде чем ее можно будет внедрить в женский организм.

Добавим, бесплодие может стать одним из побочных эффектов радио- и химиотерапии. В настоящее время многие пациентки замораживают ткани яичников перед процедурами. После пройденного курса им пересаживают ткань обратно, оставляя таким образом шанс на беременность. Однако этот метод не действует при таких видах рака, где может быть поражена сама ткань яичников.

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